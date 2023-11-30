Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области
Киев • УНН
СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
Украинские правоохранители разоблачили еще 30 коллаборантов, которые сотрудничают с россиянами на временно оккупированных территориях Украины. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
В результате комплексных мероприятий совместно с Национальной полицией и при личном содействии министра внутренних дел установлены личности еще 30 вражеских приспешников, которые вступили в оккупационное "Главное управление МВД рф в Запорожской области".
Среди них – бывшие местные правоохранители, которые в начале полномасштабного вторжения России поддержали захватчиков и предложили им свою "помощь" в войне против Украины. По данным следствия, 8 коллаборантов назначили на руководящие "должности" в оккупационном органе, еще 22 – стали их подчиненными. Подбор "кадров" осуществляли под руководством кадровых сотрудников фсб
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После "зачисления" в псевдоустанову приспешникам агрессора выдали "удостоверение" и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ней.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) 30 "должностным лицам". Список коллаборантов можно посмотреть по ссылке.
Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан за преступления против Украины.
Дополнение
В СБУ выяснили, что коллаборанты занимаются распространением кремлевского режима на временно захваченной части региона. Для этого участвуют в организации массовых репрессий против участников движения сопротивления.
Во время карательных мероприятий русские похищают людей и заключают их в тюрьму в русских застенках. В застенках к пострадавшим применяют многочисленные пытки, в частности пытают током и оставляют без воды и пищи.
Таким образом враг пытается сломить сопротивление российским оккупантам и запугать гражданское население региона. Кроме того, используя репрессии, их организаторы и исполнители хотели обеспечить "явку" местных жителей на фейковых выборах рф.
Напомним
Служба безопасности Украины обвинила российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского в военных преступлениях, в том числе в том, что он лично руководил репрессиями и пытками в Лимане. Генерал вс РФ Поплавский отдавал приказы о похищениях и нападениях, а также заставлял местных жителей помогать оккупантам под угрозами.
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Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области
СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
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