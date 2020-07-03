Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине один из самых низких в Европе - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Показатель летальности из-за коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе, именно благодаря нашим специалистам. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За это время, за 3 месяца, мы очень укрепили состояние... больниц. Это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких и подготовки специалистов. Я хочу напомнить, что у нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных от коронавирусной болезни, в том числе, такой показатель, как летальность... Он является одним из самых низких вообще в Европе. И это все благодаря именно нашим специалистам", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 27 летальных случаев из-за СOVID-19: в Минздраве рассказали подробности.