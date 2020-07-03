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Показник летальності через COVID-19 в Україні один із найнижчих у Європі - Степанов

Показник летальності через COVID-19 в Україні один із найнижчих у Європі - Степанов

Київ • УНН

 • 14301 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Показник летальності через коронавірусне захворювання COVID-19 в Україні є одним із найнижчих у Європі, саме завдяки нашим спеціалістам. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За цей час, за 3 місяці, ми дуже зміцнили стан… лікарень. Це стосується і апаратів штучної вентиляції легенів, і підготовки спеціалістів. Я хочу нагадати, що у нас дуже гарні показники щодо процесу лікування хворих від коронавірусної хвороби, в тому числі, такий показник, як летальність... Він є одним із найнижчих взагалі в Європі. І це все завдяки саме нашим спеціалістам", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 27 летальних випадків через СOVID-19: у МОЗ розповіли подробиці.

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