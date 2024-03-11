Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

В результате взрыва в мастерской по производству взрывчатых веществ в Тегеране один человек погиб и еще 8 получили ранения, 4 мужчин и 4 женщины получили серьезные ожоги.