Пока нет системы защиты прав украинцев, которые принудительно мобилизованы рф на ВОТ

Сейчас нет системы, каким образом защищать права украинских мужчин, которые принудительно мобилизованы рф на временно оккупированных территориях. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно мужчин, то у меня, как и к женщинам один первый совет - находите любую возможность выезжать с оккупированных территорий. Если вы по каким-либо причинам там остаетесь, то вы должны понимать, что сначала вас принудительно паспортизируют, потом вас принудительно мобилизуют. Другого выхода там ни для кого не оставляет рф. Каким образом нам защищать права украинских мужчин, которые там проживают, которые потом принудительно мобилизованы по состоянию на сейчас у нас системы нет - заявил Лубинец.

Он рассказал, что были случаи, когда принудительно мобилизованные граждане Украины попадали в плен с оружием в руках пытались доказать, что не принимали участие в боевых действиях.

"У нас были случаи после взятия в руки оружия украинскими гражданами, которые проживали на оккупированных территориях они попадали в плен, они пытаются доказать, что не принимали участие в боевых действиях, но тем не менее сам факт взятия их в плен с оружием в руках дает автоматические нам основания их трактовать как комбатанты российской федерации", - сказал Лубинец.

Кроме того, Омбудсман отметил, что российская федерация не придерживается никаких международных конвенций.

рф не предоставляет доступа к нашим гражданам, которые остаются, проживают на оккупированных территориях. Если мы откровенно говорим, то, на мой взгляд, по состоянию на сейчас я не вижу международной системы или иной системы, которая позволит защитить права граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях - рассказал Лубинец.

По его словам, международные организации не работают.

Им с одной стороны не предоставляют доступа представители рф, а с другой стороны мы не видим большого желания, больших усилий, чтобы они меняли свои подходы, как-то меняли эту ситуацию - сказал Лубинец.

Дополнение

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что планы россиян мобилизовать 300 тыс. человек могут коснуться и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, которые подались в списки избирателей во время так называемой кампании перед "выборами", уже "на карандаше".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. военных.

Луганская областная государственная администрация сообщала, что в так называемой "лнр" усилили принудительные меры по призыву, объявляя в розыск тех, кто не явился по повестке.