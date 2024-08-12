Пока нет рисков введения локальных карантинов или ограничений из-за COVID-19 - Минздрав

В Украине пока нет рисков введения локальных карантинов или ограничительных мер из-за COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сейчас Украина находится в так называемом межэпидемическом периоде. То есть тогда, когда мы не должны ожидать существенного роста, который бы приводил к карантинным ограничениям - сказал Кузин.

По его словам, если во время межэпидемического периода будет наблюдаться превышение среднегодовых показателей, то в тех регионах, где они будут зафиксированы, будут рекомендоваться локальные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Рекомендации будут зависеть от того, какие специфические группы были поражены в той или иной области.

На сегодня мы еще достаточно далеки от тех показателей, которые приближают нас к этим карантинным, или противоэпидемическим ограничениям. Поэтому пока нет рисков введения локальных карантинов или ограничительных мер. Но я бы хотел призвать всех украинцев позаботиться о себе, потому что мы не должны забывать о базовых профилактических мерах, таких как мытье рук после общественных мест или мест скопления людей - сказал Кузин.

Дополнение

Украина имеет более 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer. На 2025 год правительством уже сформирована заявка на получение вакцин. По предварительной информации вакцина будет предоставлена на бесплатной основе.

Кузин сообщал, что на территории Украины циркулирует по меньшей мере 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии.

Кузин также сообщал, что новый субвариант коронавируса "Omicron" - "FLiRT" не вызывает тяжелых форм заболевания у людей, которые вакцинированы, или имеют ревакцинацию в тех случаях, когда она им показана.

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