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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поезд заблокировало из-за камней с горы на Закарпатье: как будет курсировать транспорт

Киев  •  УНН

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На участке Сянки-Мукачево электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней с горы. Пассажиры эвакуированы автотранспортом, поезд №59 Киев-Чоп будет следовать в объезд.

В Закарпатской области электропоезд заблокировало из-за падения камней с горы, сообщается о частичном сходе с рельсов. Пассажиры эвакуированы автотранспортом, поезд Киев-Чоп будет следовать в объезд, сообщили в АО "Укрзализныця" в субботу, пишет УНН.

Детали

"Изменения в движении поездов на участке Сянки - Мукачево, что на Закарпатье. Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне. Предварительно две колесные пары сошли с рельсов. Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет", - говорится в сообщении УЗ в соцсетях.

Как указано, всех пассажиров к местам назначения уже доставляют автотранспортом.

"Для минимизации опозданий поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд этого участка", - отметили в УЗ.

На месте, как указано, работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее.

Под Киевом поезд сбил 40-летнего мужчину30 окт. 2024, 19:02 • 22983 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП