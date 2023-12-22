Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
Киев • УНН
В Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз постоянно приобщаются к тестированию новых образцов украинского оружия. В частности, беспилотников отечественного производства. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН.
По его словам, в Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях.
"Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доделать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием", - отметил Рувин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без импортной электроники российские ракеты непригодны к использованию непригодны для использования - Рувин
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
В Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому
Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предупреждает, что Германия должна готовиться к ситуации, подобной холодной войне, и быть готовой к потенциальному конфликту.
Еще ряд товаров военного назначения освободили от НДС и пошлины до 2025 года: какие именно
Украина продлила до 1 января 2025 года освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин для товаров военного назначения, таких как дроны и радиостанции, чтобы усилить свою обороноспособность.
Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.
На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина
российские войска нанесли удар с беспилотника по Новобериславу на Херсонщине, ранив по меньшей мере одного пожилого человека, а дополнительные обстрелы в регионе привели к ранениям других людей.
Оценку устойчивости прошло 20 украинских банков - Нацбанк
Национальный банк Украины подтвердил, что 20 банков, которые владеют более 90% активов сектора, имеют достаточный капитал, несмотря на риски. Пяти банкам было рекомендовано повысить уровень капитала.
На Львовщине спасли девочку, которая оказалась на обломке льда посреди озера
Во Львовской области спасатели спасли 12-летнюю девочку, которая застряла на куске льда посреди озера. Спасатели предупреждают, что пребывание на льду сейчас крайне опасно из-за неустойчивых температур.
Польша готовит новый пакет помощи Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен представить новый пакет помощи для Украины и подтверждает приверженность Польши к препятствованию военным целям питина в Украине.
Правительство выделит 40 млрд гривен на поддержку экономической активности и украинских производителей в 2024 году
В 2024 году украинское правительство выделит 40 миллиардов гривен на стимулирование экономической активности и поддержку местных производителей, сообщил премьер-министр Украины Владимир Шмыгаль. Дополнительные меры включают безвозвратные гранты и расширение финансирования микрогрантов для создания новых рабочих мест и индустриальных парков.
Безуглая обнародовала основные тезисы нового законопроекта о мобилизации, который позволит призвать в армию мужчин с 25 лет и бывших нардепов
Марьяна Безуглая обнародовала тезисы обновленного законопроекта о мобилизации, в котором учтены замечания Главнокомандующего Валерия Залужного. По ее словам, законопроект снижает призывной возраст до 25 лет, обязывает становиться на воинский учет лиц в возрасте от 18 до 60 лет, а также убирает отсрочку для госслужащих.