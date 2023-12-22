Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз постоянно приобщаются к тестированию новых образцов украинского оружия. В частности, беспилотников отечественного производства. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН.

По его словам, в Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях.

"Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доделать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием", - отметил Рувин.

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