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Супругов обвинили в попытке продать ядерные секреты США

Супругов обвинили в попытке продать ядерные секреты США

Киев  •  УНН

 • 15687 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате операции агентов ФБР под прикрытием, которая длилась год, супружеская пара из Мэриленда в США была арестована и обвинена в попытке продать ядерные секреты США другой стране в обмен на криптовалюту. По этом УНН пишет со ссылкой на данные CNN.

Детали

Инженер-ядерщик ВМС США Джонатан Тобби, который имел уровень допуска к совершенно секретным данным, и его жена Диана были арестованы в субботу в Западной Вирджинии ФБР и Военно-морской службой уголовных расследований после того, как пара якобы продала информацию, касающуюся конструкции военных кораблей США с ядерными двигателями "человеку, который, как они считали, был представителем иностранного государства, но на самом деле был агентом ФБР под прикрытием", говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Министерство юстиции страны заявило, что Тобби имел доступ к информации о военно-морских ядерных силовых установках и чувствительной информации об элементах проектирования, включая "рабочие параметры и рабочие характеристики реакторов для военных кораблей с ядерными двигателями".

Агент ФБР, как указано, утверждал в ходатайстве об аресте, что Тобби впервые отправил иностранному правительству предложение продать ядерные секреты в апреле 2020 года, а агент ФБР под прикрытием ответил несколько месяцев после этого через почтовую программу для обмена зашифрованными сообщениями и переписывался с ним. Согласно ходатайству, агент работал над тем, чтобы завоевать доверие Тобби, прежде чем он якобы согласился продать информацию за тысячи долларов в криптовалюте.

Паре были предъявлены обвинения в нарушении американского закона об атомной энергии, который запрещает любому, кто имеет доступ к секретной информации, делиться ею. Пока неясно, наняла ли пара юриста.

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