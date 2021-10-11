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Подружжя обвинуватили в спробі продати ядерні секрети США

Подружжя обвинуватили в спробі продати ядерні секрети США

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У результаті операції агентів ФБР під прикриттям, яка тривала рік, подружня пара з Меріленда у США була заарештована і обвинувачена в спробі продати ядерні секрети США іншій країні в обмін на криптовалюту. По це УНН пише з посиланням на дані CNN.

Деталі

Інженер-ядерник ВМС США Джонатан Тоббі, який мав рівень допуску до даних з позначкою "цілком таємно", і його дружина Діана були заарештовані в суботу в Західній Вірджинії ФБР і Військово-морською службою кримінальних розслідувань після того, як пара нібито продала інформацію, що стосується конструкції військових кораблів США з ядерними двигунами "людині, яка, як вони вважали, була представником іноземної держави, але насправді була агентом ФБР під прикриттям", йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

Міністерство юстиції країни заявило, що Тоббі мав доступ до інформації про військово-морські ядерні силові установки і чутливої інформації про елементи проектування, включаючи "робочі параметри і робочі характеристики реакторів для військових кораблів з ядерними двигунами".

Агент ФБР, як вказано, стверджував у клопотанні про арешт, що Тоббі вперше відправив іноземному уряду пропозицію продати ядерні секрети в квітні 2020 року, а агент ФБР під прикриттям відповів кілька місяців по тому через поштову програму для обміну зашифрованими повідомленнями і переписувався з ним. Згідно із клопотанням, агент працював над тим, щоб завоювати довіру Тоббі, перш ніж він нібито погодився продати інформацію за тисячі доларів в криптовалюті.

Парі були висунуті обвинувачення в порушенні американського закону про атомну енергію, який забороняє будь-кому, хто має доступ до секретної інформації, ділитися нею. Поки неясно, чи найняла пара юриста.

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