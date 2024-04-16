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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 08:10  •  6091 просмотра

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В москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. фсб задержала подозреваемого, который якобы был завербован СБУ после побега в Украину.

фсб задержала подозреваемого в подрыве в москве автомобиля экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

По данным российских спецслужб, задержанный после начала полномасштабной войны выехал в Украину, где в октябре 2023 года якобы "был завербован сотрудниками СБУ". 

Взрыв в машине Прозорова произошел днем 12 апреля. Иномарка взорвалась, когда мужчина повернул ключ в замке зажигания. По данным Baza, мощность взрыва составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В СБУ Василий Прозоров занимал должность "старшего консультанта-эксперта". Несколько лет назад он переехал в россию, в 2019 году Прозоров дал пресс-конференцию в москве, где рассказал, что с апреля 2014 года помогал спецслужбам россии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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