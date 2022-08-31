Подоляк о будущем российских мародеров: их ждет специальная полицейская операция

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“В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы по ru-военным и криминалам. Они грабят бизнесы, фермеров и распыляют заводы, вывозя краденое в Россию. Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность”, – подчеркнул Подоляк.

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Михаил Подоляк назвал условия окончания войны. Среди них военное поражение россии, возвращение территорий Украине, трибунал над преступниками и трансформация рф.