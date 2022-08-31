Подоляк о будущем российских мародеров: их ждет специальная полицейская операция
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter заявил, что всех российских оккупантов, которые грабят в Украине бизнесы, фермеров и заводы, ждет специальная полицейская операция, передает УНН.
Цитата
“В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы по ru-военным и криминалам. Они грабят бизнесы, фермеров и распыляют заводы, вывозя краденое в Россию. Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность”, – подчеркнул Подоляк.
Дополнение
Михаил Подоляк назвал условия окончания войны. Среди них военное поражение россии, возвращение территорий Украине, трибунал над преступниками и трансформация рф.