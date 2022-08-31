Подоляк про майбутнє російських мародерів: на них чекає спеціальна поліцейська операція
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter заявив, що на всіх російських окупантів, які грабують в Україні бізнеси, фермерів та заводи, чекає спеціальна поліцейська операція, передає УНН.
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“Останніми тижнями на окупованих територіях активізувалися організовані злочинні групи з ru-військових і криміналу. Вони грабують бізнеси, фермерів і розпилюють заводи, вивозячи крадене до росії. На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність”, – наголосив Подоляк.
Доповнення
Михайло Подоляк назвав умови закінчення війни. Серед них військова поразка росії, повернення територій Україні, трибунал над злочинцями та трансформація рф.