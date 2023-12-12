Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что его подход к помощи Украине не изменился накануне встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на CNN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил журналистам "совсем нет", когда его спросили, произошли ли какие-то изменения в его подходе к помощи Украине перед его первой встречей с глазу на глаз с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон заявил, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами.

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Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.