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Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 16:43  •  15072 просмотра

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сохраняет свою позицию относительно помощи Украине, требуя отдельного голосования за будущую помощь и безопасность границ, накануне встречи с президентом Зеленским.

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что его подход к помощи Украине не изменился накануне встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на CNN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил журналистам "совсем нет", когда его спросили, произошли ли какие-то изменения в его подходе к помощи Украине перед его первой встречей с глазу на глаз с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон заявил, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами.

Дополнение

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Підхід до допомоги Україні не змінився: спікер Палати представників США зробив заяву напередодні зустрічі із Зеленським
The approach to helping Ukraine has not changed: Speaker of the US House of Representatives makes a statement on the eve of his meeting with Zelenskyy
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Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

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