Киев • УНН
Российский суд вынес приговор мужчине за якобы подготовку покушения на оккупационного главу Крыма fксенова. Осужденный получил 18 лет заключения и штраф в 350 тысяч рублей.
Суд в рф приговорил мужчину к 18 годам заключения за "подготовку покушения" на оккупационного главу Крыма cергея fксенова, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
Осужденный якобы получил навыки применения взрывных устройств и в июне 2023 года в Симферополе забрал из тайника взрывное устройство для последующей установки в автомобиль fксенова, пишут российские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру ha.
Сообщается, что первые 4 года мужчина проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч российских рублей.
Добавим
В июле 2023 года фсб россии заявила о том, что предотвратила попытку покушения на аксенова. Тогда российские СМИ писали, что был задержан гражданин россии, 1988 года рождения. ФСБ утверждала, что мужчина "готовился к теракту", однако совершить его не успел, поскольку его задержали "при изъятии из тайника взрывного устройства".
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