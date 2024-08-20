Суд в рф приговорил мужчину к 18 годам заключения за "подготовку покушения" на оккупационного главу Крыма cергея fксенова, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Осужденный якобы получил навыки применения взрывных устройств и в июне 2023 года в Симферополе забрал из тайника взрывное устройство для последующей установки в автомобиль fксенова, пишут российские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру ha.

Сообщается, что первые 4 года мужчина проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч российских рублей.

Добавим

В июле 2023 года фсб россии заявила о том, что предотвратила попытку покушения на аксенова. Тогда российские СМИ писали, что был задержан гражданин россии, 1988 года рождения. ФСБ утверждала, что мужчина "готовился к теракту", однако совершить его не успел, поскольку его задержали "при изъятии из тайника взрывного устройства".

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