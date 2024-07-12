Киев • УНН
Правительство упростило установление потребителями энергетического оборудования и ввело финансовые программы для стимулирования развития распределенной генерации с целью обеспечения стабильной работы предприятий и устойчивого функционирования всей энергосистемы, о чем шла речь во время визита министра энергетики в Харьковскую область с целью подготовки энергетических объектов к отопительному сезону.
Главными темами совещания, которое провел министр энергетики Герман Галущенко в рамках рабочей поездки в Харьковскую область стали: подготовка энергетических объектов к отопительному сезону, восстановление и защита энергоинфраструктуры, а также обращено внимание на стимулирование развития распределенной генерации.
Пишет УНН со ссылкой на Главная Министерство энергетики Украины.
Детали
Участники совещания с участием министра энергетики Германа Галущенко и руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, обсудили ряд новых решений. В частности речь шла о решениях, принятых правительством Украины с целью стимулирования развития распределенной генерации, а также то, как они повлияют на функционирование всей объединенной энергосистемы.
Говорилось о конкретных дерегуляционных решениях, которые упрощают установку энергооборудования и его подключение к сетям, а также финансовых программах, направленных на активное развитие распределенной генерации.
Это те инструменты, которые сегодня уже доступны, и могут обеспечить установление собственной генерации со стороны потребителя, стабильную работу предприятий и устойчивое функционирование всей энергосистемы
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Также министр признал, что "зима будет сложной".
Ключевой спецификой региона сейчас является близость к врагу и возможность больших поражений с вражеской территории. И совершенно очевидно, что ремонтируя, но не имея возможности защитить, - это понесение огромных потерь.
Но по словам чиновника, в министерстве активно готовятся к отопительному сезону.
С Харьковской областью на постоянном контакте, поэтому понимаем всю проблематику региона. Сегодня обсудили очень много вопросов по подготовке генерации и распределения сетей с точки зрения их защиты
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