Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня
Киев • УНН
Правительство начало экспериментальный проект поддержки проживания ВПЛ и лиц с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком». Финансирование будет осуществляться из госбюджета, на 2024 год предусмотрено более 366,8 млн грн для предоставления услуг более 2300 лицам.
Правительство начало проведение экспериментального проекта поддержки проживания по принципу «деньги ходят за человеком». Разработан механизм, подробности которого сообщает Министерство социальной политики и передает УНН.
Детали
Услуга поддержанного проживания для ВПЛ будет финансироваться из государственного бюджета по принципу «деньги ходят за человеком». В Минсоцполитики объявили старт экспериментального проекта, который разработан для обеспечения помощи внутренне перемещенным лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью.
Алгоритм следующий:
Человек, который нуждается в услугах поддерживающего проживания или стационарного ухода, подает письменное или электронное заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или по месту обращения. Если он не может сделать это самостоятельно, ему помогает социальный менеджер.
После заключения договора с поставщиком социальных услуг, человек начинает получать услугу, а средства - для оплаты за полученную услугу - Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью перечислит ему на банковскую карточку. За услуги человек самостоятельно рассчитывается карточкой.
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В то же время, органы местной власти должны определить лиц, которые бы отвечали за реализацию проекта и определять потребности людей, нуждающихся в указанных услугах.
На Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью возлагается функция формирования списка поставщиков соцуслуг, участников проекта и перечисления бюджетных средств для обеспечения предоставления услуг в рамках проекта.
Таким образом, где бы ни находился человек, который нуждается в услугах, вынужденно ее покинул или переселился, он все равно получит необходимые ему услуги, а профинансированы они будут из государственного бюджета.
Финансирование социальных услуг стационарного ухода - за государственный счет. Для предоставления соцуслуг более 2300 лицам в государственном бюджете предусмотрено более 366,8 млн грн. на 2024 год.
Отдельно отмечается, что в Минсоцполитики будут обращать внимание международных партнеров на этот экспериментальный проект. Цель: взаимодействовать по обустройству жилья для предоставления услуги.
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