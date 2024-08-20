Поддержка проживания за счет соцфонда: помощь по новому принципу ВПЛ и лицам с инвалидностью действует с сегодняшнего дня

Правительство начало проведение экспериментального проекта поддержки проживания по принципу «деньги ходят за человеком». Разработан механизм, подробности которого сообщает Министерство социальной политики и передает УНН.

Детали

Услуга поддержанного проживания для ВПЛ будет финансироваться из государственного бюджета по принципу «деньги ходят за человеком». В Минсоцполитики объявили старт экспериментального проекта, который разработан для обеспечения помощи внутренне перемещенным лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью.

Алгоритм следующий:

Человек, который нуждается в услугах поддерживающего проживания или стационарного ухода, подает письменное или электронное заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или по месту обращения. Если он не может сделать это самостоятельно, ему помогает социальный менеджер.

После заключения договора с поставщиком социальных услуг, человек начинает получать услугу, а средства - для оплаты за полученную услугу - Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью перечислит ему на банковскую карточку. За услуги человек самостоятельно рассчитывается карточкой.

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В то же время, органы местной власти должны определить лиц, которые бы отвечали за реализацию проекта и определять потребности людей, нуждающихся в указанных услугах.

На Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью возлагается функция формирования списка поставщиков соцуслуг, участников проекта и перечисления бюджетных средств для обеспечения предоставления услуг в рамках проекта.

Таким образом, где бы ни находился человек, который нуждается в услугах, вынужденно ее покинул или переселился, он все равно получит необходимые ему услуги, а профинансированы они будут из государственного бюджета.

Финансирование социальных услуг стационарного ухода - за государственный счет. Для предоставления соцуслуг более 2300 лицам в государственном бюджете предусмотрено более 366,8 млн грн. на 2024 год.

Отдельно отмечается, что в Минсоцполитики будут обращать внимание международных партнеров на этот экспериментальный проект. Цель: взаимодействовать по обустройству жилья для предоставления услуги.

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