Налоговое дело Рыбалки: следователи ГПУ добились доступа к банковской тайне

Оказывается, что с целью незаконной деятельности было создано по меньшей мере две структуры: ОО “Боксерский клуб „ГАРТ“ (код по ЕГРПОУ 37652956) и ООО ”ИНВЕСТКОМ-2007" (код по ЕГРПОУ 34915299). Следователи уверены, что указанные юридические лица привлекались для фиктивного предпринимательства.

При этом, согласно данным Минюста, ОО "Боксерский клуб "ГАРТ “руководит лично депутат Сергей Рыбалка.

"По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок (“Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”), ООО “Продэкспорт-2009” и ООО "Снек экспорт“ (компания отца Сергея Рыбалки — ред.) занизило сумму, подлежащую налогообложению в соответствии с действующим законодательством Украины, включив выплаченные роялти в производственные затраты, по результатам чего в государственный бюджет Украины не поступили значительные суммы средств, в связи с чем сопровождается уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке... При осуществлении анализа расчетов ООО “Продэкспорт-2009” и ООО “Снэк Экспорт” установлено, что последние осуществляют перерасчет денежных средств на счета ООО “ИНВЕСТКОМ- 2007" и ОО “Боксерский клуб „ГАРТ“, задействованных в преступной схеме уголовного преступления и имеют признаки фиктивности”, - говорится в постановлении суда.

В рамках указанного производства следователи получили доступ к банковской тайне: счетов компании “Снэк Экспорт” и компании ООО “Продэкспорт-2009” в “Укрэксимбанка” в г.Днепр.

Соответствующие решения были вынесены судом в марте прошлого года.

Как сообщал УНН, С.Рыбалка получил почти полмиллиона грн роялти от компании, торгующей с ОРДЛО.