Податкова справа Рибалки: слідчі ГПУ домоглися доступу до банківських таємниць

КИЇВ. 2 березня. УНН. У столичній прокуратурі перебуває кримінальне провадження за фактами фіктивного підприємництва підконтрольних народному депутату Сергію Рибалці компаній та ГО. В рамках справи слідчі встановили схему, за якою “снековий” бізнес політика ухилявся від сплати податків декілька років поспіль, передає УНН із посиланням на ухвалу Дніпровського суду м.Києва.