Податкова справа Рибалки: слідчі ГПУ домоглися доступу до банківських таємниць
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У столичній прокуратурі перебуває кримінальне провадження за фактами фіктивного підприємництва підконтрольних народному депутату Сергію Рибалці компаній та ГО. В рамках справи слідчі встановили схему, за якою “снековий” бізнес політика ухилявся від сплати податків декілька років поспіль, передає УНН із посиланням на ухвалу Дніпровського суду м.Києва.
Виявляється, що з метою незаконної діяльності було створено щонайменше дві структури: ГО “Боксерський клуб „ГАРТ“ (код за ЄДРПОУ 37652956) та ТОВ “ІНВЕСТКОМ-2007” (код за ЄДРПОУ 34915299). Слідчі впевненні, що вказані юридичні особи залучалися для фіктивного підприємництва.
При цьому, відповідно до даних Мін'юсту, ГО “Боксерський клуб „ГАРТ“ керує особисто депутат Сергій Рибалка.
"За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок (“Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”), ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт” (компанія батька Сергія Рибалки — ред.) занизило суму, яка підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку... При здійсненні аналізу розрахунків ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт” встановлено, що останні здійснюють перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ “ІНВЕСТКОМ-2007” та ГО “Боксерський клуб „ГАРТ“, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення та мають ознаки фіктивності”, — йдеться в ухвалі суду.
В рамках вказаного провадження слідчі отримали доступ до банківської таємниці: рахунків компанії “Снек Експорт” та компанії ТОВ “Продекспорт-2009” у “Укрексімбанку” в м.Дніпро.
Відповідні рішення були винесені судом у березні минулого року.
Як повідомляв УНН, С.Рибалка отримав майже півмільйона грн роялті від компанії, що торгує з ОРДЛО.