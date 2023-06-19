Дальнейшие переговоры с Косово являются бессмысленными - президент Сербии Вучич

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«Нет смысла о чем-то говорить, пока фейковые мэры не уйдут в отставку и полицейские силы Косово не уберутся из этих муниципалитетов... Что касается технического, появимся мы для диалога или нет, я еще приму решение и сообщу вам за 24 часа вперед».

По словам Вучича, страны Запада позволяют оскорблять сербов, а премьер Косово Альбин Курти «хочет войны любой ценой и имеет поддержку некоторых стран Запада, чтобы создавать незаконную ситуацию и преследовать жителей сербской общины».

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