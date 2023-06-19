Подальші перемовини з Косово є беззмістовними – президент Сербії Вучич
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що подальші перемовини з Косово є беззмістовними. А влада Косово, на його думку, за підтримки західних країн провокує протистояння, пише УНН з посиланням на РТС.
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«Немає сенсу про щось говорити, доки фейкові мери не підуть у відставку і поліцейські сили Косова не заберуться з цих муніципалітетів... Щодо технічного, з’явимося ми для діалогу чи ні, я ще прийму рішення і повідомлю вам за 24 години наперед».
За словами Вучича, країни Заходу дозволяють ображати сербів, а прем’єр Косова Альбін Курті «хоче війни за будь-яку ціну і має підтримку деяких країн Заходу, аби створювати незаконну ситуацію і переслідувати мешканців сербської громади».
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