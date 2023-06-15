Діалог між Белградом і Пріштиною під загрозою через напруженість у Косові - Боррель

Заява Борреля з'явилися у відповідь на мирний план з п'яти пунктів, який у вівторок надіслав йому та іншим західним країнам, включаючи США, Францію, Німеччину, Італію та Великобританію, прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

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"Ми не можемо досягти прогресу в нормалізації відносин, поки маємо справу з управлінням кризою. ЄС і США багато інвестували в нормалізацію, і ми хочемо бачити, як вона просувається", - йдеться у листі-відповіді Борреля.

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Також Боррель заявив, що план Курті не містить "ключових елементів, які спровокували нинішню кризу", і закликав Приштину вжити більш рішучих кроків для владнання ситуації відповідно до заходів, яких вимагають країни-члени ЄС і американські партнери.

Серед них - негайне припинення поліцейських операцій навколо муніципальних об'єктів на півночі, надання альтернативного місця для тимчасової роботи новообраним мерам, а також оголошення дострокових місцевих виборів у чотирьох муніципалітетах на півночі Косова, в яких також візьмуть участь представники сербської громади.

"Тільки після встановлення миру і стабільності на півночі Косова ми зможемо зосередитися на нормалізації через повне виконання обома сторонами Угоди про шлях до нормалізації та Імплементаційного додатку", - написав Боррель.

Він підкреслив, що робота над створенням Асоціації сербських муніципалітетів у Косові повинна розпочатися "без будь-яких подальших затримок або попередніх умов".

Раніше Косово відмовилося виконувати узгоджене положення, оскільки через два роки після підписання угоди в 2013 році конституційний суд визнав його неконституційним. Відтоді Курті представив свій власний проект, заснований на хорватській моделі, який, за його словами, відповідає законам країни.

"Я готовий скликати зустріч на високому рівні з президентом Вучичем (президент Сербії ред.-) за умови, якщо ви готові вжити необхідних заходів для деескалації та надати можливість для нових місцевих виборів, - написав Боррель.

"Якщо ви готові зробити необхідні кроки, зустріч може бути організована швидко", - додав він.

Також верховний представник ЄС із зовнішньої політики сказав: "27 країн-членів ЄС чітко дали зрозуміти, що відмова від деескалації призведе до негативних наслідків (...) (їх ред.-) поінформовано про заходи, і ми повідомимо про них публічно".

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