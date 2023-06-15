Диалог между Белградом и Приштиной под угрозой из-за напряженности в Косово - Боррель

Заявление Борреля появились в ответ на мирный план из пяти пунктов, который во вторник направил ему и другим западным странам, включая США, Францию, Германию, Италию и Великобританию, премьер-министр Косово Альбин Курти.

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"Мы не можем достичь прогресса в нормализации отношений, пока имеем дело с управлением кризисом. ЕС и США много инвестировали в нормализацию, и мы хотим видеть, как она продвигается", - говорится в ответном письме Борреля.

Детали

Также Боррель заявил, что план Курти не содержит "ключевых элементов, которые спровоцировали нынешний кризис", и призвал Приштину предпринять более решительные шаги для улаживания ситуации в соответствии с мерами, которых требуют страны-члены ЕС и американские партнёры.

Среди них - немедленное прекращение полицейских операций вокруг муниципальных объектов на севере, предоставление альтернативного места для временной работы новоизбранным мэрам, а также объявление досрочных местных выборов в четырех муниципалитетах на севере Косово, в которых также примут участие представители сербской общины.

"Только после установления мира и стабильности на севере Косово мы сможем сосредоточиться на нормализации через полное выполнение обеими сторонами Соглашения о пути к нормализации и Имплементационного приложения", - написал Боррель.

Он подчеркнул, что работа над созданием Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово должна начаться "без каких-либо дальнейших задержек или предварительных условий".

Ранее Косово отказалось выполнять согласованное положение, поскольку через два года после подписания соглашения в 2013 году конституционный суд признал его неконституционным. С тех пор Курти представил свой собственный проект, основанный на хорватской модели, который, по его словам, соответствует законам страны.

"Я готов созвать встречу на высоком уровне с президентом Вучичем (президент Сербии ред.-) при условии, если вы готовы принять необходимые меры для деэскалации и предоставить возможность для новых местных выборов, - написал Боррель.

"Если вы готовы предпринять необходимые шаги, встреча может быть организована быстро", - добавил он.

Также верховный представитель ЕС по внешней политике сказал: "27 стран-членов ЕС четко дали понять, что отказ от деэскалации приведет к негативным последствиям (.) (их ред.-) проинформировано о мерах, и мы сообщим о них публично".

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