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Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 13:02  •  11080 просмотра

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Киевская таможня обнаружила золотые украшения с бриллиантами, задекларированные как стальные бусины стоимостью 60 долларов США из Тайваня, среди которых роскошные бренды Cartier, Bvlgari и Van Cleef & Arpels.

Киевские таможенники в международной посылке обнаружили незадекларированные ювелирные изделия с маркировкой люксовых брендов "Cartier", "Bvlgari" и "Van Cleef&Arpels". Украшения, задекларированные как стальные бусины общей стоимостью 60 долларов США, направлялись из Тайваня в адрес получателя из города Днепр. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, во время таможенного контроля отправления таможенники вместо стальных бусин обнаружили 11 украшений из белого и желтого металлов, инкрустированных камнями. Все изделия были с характерными для драгоценностей маркировкой и маркировкой и пометками.

Прозрачные камни в изделиях таможенники с помощью экспресс-теста сразу идентифицировали как бриллианты. А впоследствии это подтвердили и эксперты,

- говорится в сообщении.

По заключению специалистов, это:

  • шесть браслетов с маркировкой "Cartier" из коллекции "LOVE" из сплава белого, желтого и розового золота, украшенные бриллиантами;
  • браслет и три кольца с маркировкой "Bvlgari" из коллекции "Serpеnti Viper" из сплава белого золота, с бриллиантами;
  • кольцо с маркировкой "Van Cleef&Arpels" из коллекции "Magic Alhambra" из сплава желтого золота и вставкой из оникса.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст.471 Таможенного кодекса Украины. Ювелирные изделия изъяты до принятия решения по делу. Их стоимость будет определена позже.

Напомним

Таможенники в Украине изъяли окаменелость юрского периода, возрастом около 161-165 миллионов лет, которую пытались незаконно вывезти в США без надлежащих документов. Эксперты рекомендуют внести окаменелость - панцирь морского ежа, который хорошо сохранился, в перечень объектов национального достояния Украины

Одесские таможенники изъяли скрипку Страдивари 1742 года, ее пытались вывезти в Болгарию14 апрель 2023, 17:01 • 1117102 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Cartier, Bvlgari та Van Cleef&Arpels: в Україну під виглядом намистин за 60 доларів хотіли завезти оздоблені діамантами коштовності
Cartier, Bvlgari and Van Cleef&Arpels: they wanted to bring diamond-decorated jewelry to Ukraine under the guise of beads for $60
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Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности

Киевская таможня обнаружила золотые украшения с бриллиантами, задекларированные как стальные бусины стоимостью 60 долларов США из Тайваня, среди которых роскошные бренды Cartier, Bvlgari и Van Cleef &amp; Arpels.

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