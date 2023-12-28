Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности

Киевские таможенники в международной посылке обнаружили незадекларированные ювелирные изделия с маркировкой люксовых брендов "Cartier", "Bvlgari" и "Van Cleef&Arpels". Украшения, задекларированные как стальные бусины общей стоимостью 60 долларов США, направлялись из Тайваня в адрес получателя из города Днепр. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, во время таможенного контроля отправления таможенники вместо стальных бусин обнаружили 11 украшений из белого и желтого металлов, инкрустированных камнями. Все изделия были с характерными для драгоценностей маркировкой и маркировкой и пометками.

Прозрачные камни в изделиях таможенники с помощью экспресс-теста сразу идентифицировали как бриллианты. А впоследствии это подтвердили и эксперты, - говорится в сообщении.

По заключению специалистов, это:

шесть браслетов с маркировкой "Cartier" из коллекции "LOVE" из сплава белого, желтого и розового золота, украшенные бриллиантами;

браслет и три кольца с маркировкой "Bvlgari" из коллекции "Serpеnti Viper" из сплава белого золота, с бриллиантами;

кольцо с маркировкой "Van Cleef&Arpels" из коллекции "Magic Alhambra" из сплава желтого золота и вставкой из оникса.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст.471 Таможенного кодекса Украины. Ювелирные изделия изъяты до принятия решения по делу. Их стоимость будет определена позже.

Напомним

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