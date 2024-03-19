Под руководством Ким Чен Ына: в КНДР провели испытания сверхбольших реактивных систем залпового огня

В Северной Корее под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись учебные стрельбы из сверхбольших реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Yonhap News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что накануне Ким Чен Ын наблюдал за учениями "залп" артиллерийских подразделений в западном регионе страны с использованием реактивной системы залпового огня калибра 600 мм.

В издании добавляют, что Южная Корея зафиксировала пуск нескольких баллистических ракет малой дальности из районов вблизи Пхеньяна, которые пролетели около 300 километров в направлении Восточного моря.

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Эксперты говорят, что это может быть сверхбольшая реактивная система залпового огня KN-25.

KCNA (государственное информационное агентство Северной Кореи - ред.) пишет, что Ким назвал сверхбольшую реактивную систему залпового огня одним из "основных ударных средств" своей армии.

Сокрушительные наступательные средства, которыми обладает наша армия, должны более тщательно выполнять свои миссии по блокированию и подавлению возможности войны с постоянной безупречной готовностью разрушить капитал противника и структуру его военных сил - заявил лидер КНДР.

Дополнение

Сверхбольшая ракетная система залпового огня Северной Кореи классифицируется как ракета малой дальности, которая может охватить всю территорию Южной Кореи.

Пхеньян утверждает, что на такое оружие может быть установлена тактическая ядерная боеголовка.

На фотографиях, опубликованных KCNA, видно шесть ракет, запущенных одновременно, но южнокорейские военные заявили, что считают, что Северная Корея устроила еще больше запусков.

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Также отмечается, что провокация произошла, когда Южная Корея и США завершили 11-дневные ежегодные учения "Щит свободы".

Несмотря на то, что КНДР воздержалась от ракетных испытаний во время совместных военных учений Сеула и Вашингтона, Ким Чен Ын руководил военными учениями с привлечением артиллерийских и танковых подразделений, а также десантников.

Напомним

Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, что привело к эскалации региональной напряженности.