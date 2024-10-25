"Под прикрытием" УПЦ (МП) проводили информдиверсии против Украины: перед судом предстанут агенты фсб
Киев • УНН
СБУ передала в суд дело против четырех человек, включая священника УПЦ (МП), которые работали на ФСБ. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену и распространение антиукраинской пропаганды.
Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые проводили информационные диверсии против Украины по заказу фсб. Среди фигурантов - глава столичного храма УПЦ (МП), принадлежавший к агентурному аппарату российской спецслужбы, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, клирик координировал трех сообщников - так называемых "политэкспертов", которые, находясь в Киеве, массово распространяли кремлевские нарративы. В своих материалах они оправдывали войну РФ против Украины и подстрекали к межконфессиональной ненависти в нашем государстве.
Напомним, что в марте 2024 года сотрудники СБУ задержали всех четырех фигурантов.
Сейчас обвинительные акты в отношении задержанных направлены в суд. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как установило расследование, обвиняемые входили в состав одной из крупнейших агентурных сетей фсб, которая действовала в Украине с начала полномасштабной войны.
Благодаря оперативному реагированию СБУ вражеский центр нейтрализовали в начале его подрывной деятельности против Украины.
В отношении еще более 10 участников российской агентуры продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они скрываются за рубежом.
Установлено, что обвиняемый клирик лично курировал распространение антиукраинского контента через подконтрольные каналы в Телеграме и Ютубе, страницы Фейсбука и официальные сайты различных епархий УПЦ (МП).
Сразу после обнародования заказных материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издания рф, которые распространяли фейки о нашем государстве.
Таким образом рашисты надеялись дискредитировать Украину на международной арене, особенно перед нашими западными партнерами.
Добавим
На основании собранных доказательств задержанные фигуранты обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);
▪️ ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).