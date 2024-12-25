Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем Сил обороны

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем украинских военных, поэтому успехов враг не имеет.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас враг примерно проводит от 5 до 7 штурмовых (в день - ред.), форсирующих действий и они больше похожи на разведывательно-поисковые действия

Волошин описал, как выглядит эта разведка боем россиян.

Это 2-3 лодки, там 5-7 человек пытаются высадиться на нашем берегу, больше это в островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия. Пытается выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта зона находится под огневым контролем Сил обороны Украины - островная зона Днепра, поэтому успехов враг не имеет

Кроме того, он отметил, что чтобы наступать на Херсон необходимо форсировать Днепр.

Чтобы ее (реку - ред.) форсировать необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень трудно. Сейчас наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы проводить форсирование Днепра