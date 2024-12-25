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Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем Сил обороны

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем Сил обороны

Киев  •  УНН

 • 8293 просмотра

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Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно оккупанты осуществляют 5-7 попыток высадки на островах, в частности на острове Казацкий, но безуспешно.

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем украинских военных, поэтому успехов враг не имеет.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас враг примерно проводит от 5 до 7 штурмовых (в день - ред.), форсирующих действий и они больше похожи на разведывательно-поисковые действия

- сказал Волошин.

Волошин описал, как выглядит эта разведка боем россиян.

Это 2-3 лодки, там 5-7 человек пытаются высадиться на нашем берегу, больше это в островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия. Пытается выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта зона находится под огневым контролем Сил обороны Украины - островная зона Днепра, поэтому успехов враг не имеет

- рассказал Волошин. 

Кроме того, он отметил, что чтобы наступать на Херсон необходимо форсировать Днепр.

Чтобы ее (реку - ред.) форсировать необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень трудно. Сейчас наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы проводить форсирование Днепра

- сказал Волошин. 

Дополнение

20 декабря россияне утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть город массированным огнем с 5 утра. Враг атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Прилетело около 1000 снарядов.

По данным ВВС Украина, российские военные также попытались форсировать Днепр и высадиться возле Херсона. Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты активизировались на Херсонском направлении. Украинские военные отбили там попытку российских движений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
dneprДнепр (река)
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
khersonХерсон