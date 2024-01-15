Почти год уклонялись от военной службы: завершено досудебное расследование в отношении трех депутатов Киевсовета

Четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение почти года уклонялись от военной службы, передает УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона.

... завершено досудебное расследование в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение почти года уклонялись от военной службы.

"При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира одной из воинской части ТРО, подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. При этом они получали денежное обеспечение из части, где считалось прохождение ими службы", - говорится в сообщении.

Добавим, что имен депутатов Киевского городского совета прокуратура не приводит.