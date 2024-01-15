Майже рік ухилялись від військової служби: завершено досудове розслідування щодо трьох депутатів Київради

Четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби, передає УНН із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Центрального регіону.

... завершено досудове розслідування стосовно депутатів Київської міської ради. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України) - йдеться у повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби.

"За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що імен депутатів Київської міської ради прокуратура не наводить.