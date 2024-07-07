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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти без осадков и тепло до +38: погода на 8 июля

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 12:41  •  5403 просмотра

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В понедельник, 8 июля, в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в западных, днем и на востоке страны, на остальной территории жаркая погода в пределах 28-38°C.

В понедельник, 8 июля, в Украине ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. А впрочем, в западных, днем и в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Осадки вероятны лишь в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер ожидается  преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 14- 19°, днем 28-33°, на крайнем западе страны 25-30°

- рассказали синоптики. 

Когда решили "освежиться" в летнюю жару - Минздрав напомнил правила безопасности на воде6 июля 2024, 08:46 • 21070 просмотров

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Напомним,

В течение 11-15 июля в Украине будет держать аномальная жара. Кое-где воздух прогреется до 40-41°.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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