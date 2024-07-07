Почти без осадков и тепло до +38: погода на 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Украине ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. А впрочем, в западных, днем и в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Осадки вероятны лишь в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 14- 19°, днем 28-33°, на крайнем западе страны 25-30° - рассказали синоптики.

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Напомним,

В течение 11-15 июля в Украине будет держать аномальная жара. Кое-где воздух прогреется до 40-41°.