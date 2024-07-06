Киев • УНН
Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде, чтобы избежать несчастных случаев, таких как купание только в отведенных для этого местах, избежание употребления алкоголя и опасных видов деятельности, использование спасательных жилетов для тех, кто не умеет плавать, а также осознание потенциальных опасностей, таких как течения и штормы.
Министерство здравоохранения дало важные советы по безопасности на воде, чтобы насладиться летним отдыхом, пишет УНН.
Детали
Ежегодно вода уносит сотни жизней. Во всем мире утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм, говорят в ВОЗ.
Чаще всего люди погибают в результате нарушения правил обращения в воде. О чем нужно помнить, если вы решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:
"Соблюдение этих простых правила поможет вам избежать опасности и сделает ваш отдых на воде приятным и безопасным", - отметили в Минздраве.
Дополнение
По данным ГСЧС, нынешняя статистика просто поражает - с начала года на водных объектах Украины погибло более 510 граждан, из них - более 50 детей.