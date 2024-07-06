Министерство здравоохранения дало важные советы по безопасности на воде, чтобы насладиться летним отдыхом, пишет УНН.

Детали

Ежегодно вода уносит сотни жизней. Во всем мире утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм, говорят в ВОЗ.

Чаще всего люди погибают в результате нарушения правил обращения в воде. О чем нужно помнить, если вы решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:

не купайтесь в одиночестве, всегда плавайте с кем-то, даже если вы являетесь опытным пловцом;

плавайте только в местах, определенных и оборудованных для купания местными органами власти, избегайте "диких" водоемов;

не используйте для плавания непредназначенные для этого предметы (например, доски и автомобильные камеры);

не прыгайте в воду с высот и мостов, особенно там, где вы не знаете глубину и состояние дна;

избегайте опасных игр на воде;

не заплывайте за буи и не пытайтесь вылезти на них, следите за предупредительными знаками и сигналами;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения - алкоголь снижает координацию и способность адекватно оценивать ситуацию;

если не умеете хорошо плавать, используйте спасательный жилет или другие стандартизированные плавательные средства;

избегайте купания во время шторма, грозы или сильного ветра - вода может быть опасной в таких условиях;

помните о возможных течениях и волнах, узнайте, как правильно действовать, если вас захватывает течение;

если отдыхаете с детьми - всегда держите их в поле зрения;

узнайте, как оказывать домедицинскую помощь в случае утопления.

"Соблюдение этих простых правила поможет вам избежать опасности и сделает ваш отдых на воде приятным и безопасным", - отметили в Минздраве.

Дополнение

По данным ГСЧС, нынешняя статистика просто поражает - с начала года на водных объектах Украины погибло более 510 граждан, из них - более 50 детей.