Почти 3,8 миллиона военнообязанных по состоянию на 12 июля обновили свои данные, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
По состоянию на сегодня, 12 июля уже почти 3,8 млн граждан обновили свои данные. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Уже почти 4 млн человек обновили свои данные, точнее говоря - это 3,8 млн", - говорит Чорнигорнеко.Она отмечает, что 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ или через приложение Резерв+. "Мы сейчас видим, что свои данные через Резерв+ обновили в два раза больше людей чем в ТЦК и ЦПАУ вместе взятых
Напомним,
12 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что уже 2,7 миллиона человек обновили свои военно-учетные данные в Резерв+.
По ее словам, ежедневно это делают примерно 90-100 тысяч украинцев.