По состоянию на сегодня, 12 июля уже почти 3,8 млн граждан обновили свои данные. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Уже почти 4 млн человек обновили свои данные, точнее говоря - это 3,8 млн", - говорит Чорнигорнеко.Она отмечает, что 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ или через приложение Резерв+. "Мы сейчас видим, что свои данные через Резерв+ обновили в два раза больше людей чем в ТЦК и ЦПАУ вместе взятых - добавила она.

Напомним,

12 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что уже 2,7 миллиона человек обновили свои военно-учетные данные в Резерв+.

По ее словам, ежедневно это делают примерно 90-100 тысяч украинцев.