Почему украинцы не верят АРМА?

По результатам последнего социологического исследования, управление арестованным имуществом оказалось той задачей, с которой украинская власть справляется едва ли не хуже всего. Претензии возникли как к эффективности, так и к прозрачности деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов. Как такое возможно, учитывая, что АРМА каждый год публикует отчеты и декларирует миллионные прибыли от управления объектами? Рассматриваемое исследование было проведено в начале мая Active Group на онлайн-панели Sunflower Sociology. Социологи оценивали общественное мнение о деятельности украинских органов власти и институтов, передает УНН.

Так, успешной деятельность по управлению имуществом подсанкционных лиц, которым занимается АРМА, назвали лишь 2,5% респондентов. Худший показатель оказался только у системы правосудия - 1,1%. Почти две трети граждан (62,7%) убеждены, что управление активами в Украине происходит не прозрачно. При этом половина опрошенных (50,3%) не считают, что управление арестованными активами происходит эффективно для государства.

А ведь АРМА ежегодно публикует отчеты о своей деятельности, где подаются положительные показатели работы, в том числе и в вопросе управления активами!

Тогда как относиться к результатам социологического исследования? Можно ли им доверять?

Согласно отчету за 2023 год, поступления в государственный бюджет Украины от управления активами АРМА составило 101,3 млн грн, что почти в три раза больше цифры предыдущего года (34,8 млн.). Агентство даже называет ТОП-5 самых доходных управляющих, которые формируют львиную долю поступления в государственный бюджет. Это ООО "ЖК "Воздвиженка", АО" Укртранснафта", ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции", ООО" Крайтекс-Сервис", ООО "Нефтегазэнергия". В совокупности они обеспечили поступления в бюджет 93,23 млн.

Впрочем, государственный орган в отчетах не показывает обратную сторону, а именно - суммы официально зафиксированных убытков, связанных с управлением арестованными активами.

Так, официально зафиксированные убытки лишь одного арестованного предприятия-Новороздольской ТЭЦ, переданного в управление АРМА, полностью перекрывают доходы от всех управителей, задекларированные Агентством, в течение последних лет. Так, в 2023 году убытки теплоэлектроцентрали составили 112 млн грн, а в 2022 году - 146,8 млн. С полными финансовыми показателями деятельности предприятия можно ознакомиться по ссылке. Но, несмотря на такие цифры, АРМА сообщало, что усилия управляющего ТЭЦ являются примером успешной социально направленной деятельности. Потому что потребители централизованных услуг обеспечения электроэнергией, теплом и горячей водой, а работники получают зарплату и платят налоги.

И еще одна деталь. Содержание АРМА ежегодно обходится налогоплательщикам в достаточно существенную сумму - около 170 млн грн. Например согласно отчета о выполнении бюджетной программы на 2023 год государство потратило на АРМА почти 171,7 млн грн (на 70 млн больше, чем агентство перечислило в госбюджет). При этом в отчете указано, что количество работников Центрального аппарата АРМА – 195, а фактически работает – 182. гораздо хуже ситуация в межрегиональных территориальных управлениях АРМА. По состоянию на конец 2023 года там фактически работали 53 человека, хотя предусмотренное количество работников территориальных органов составляет 240 человек. Простыми словами - АРМА - это ущербный со всех точек зрения орган власти!

Итак, мы видим классический формат отчетности, когда вместо взвешенной информации на общественность подаются только положительные показатели, которые скрывают реальное положение вещей. Такой подход усыпляет внимание общества и безусловно продлевает срок пребывания в должности чиновников. Впрочем, нежелание или неспособность отражения объективного положения, нехватка объективной информации делает невозможным определение адекватных методов государственного регулирования. Точно так же, как отрицание болезни или отсутствие точного диагноза усугубляет проблему и сводит на нет все попытки выздороветь.