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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Вблизи воинской части в Польше нашли остатки неизвестного воздушного шара

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В городе Калишки, Варминско-Мазурское воеводство, Польша, нашли остатки воздушного шара. Найденные фрагменты изъяли полицейские, а затем забрали военные для дальнейшего изучения. Не исключают, что это воздушный шар-разведчик с востока, сообщает RMF, пишет УНН.

Вблизи воинской части в Польше нашли остатки неизвестного воздушного шара

Детали 

Объект нашли в субботу утром на кукурузном поле в 4 километрах от Белой Пески, где в нескольких километрах полигон и большая военная часть.

Владелец поля сразу сообщил в полицию, которая предоставила нужную информацию военным. Сообщение о находке воздушного шара подтвердили в полиции и Оперативном командовании ВСУ.

Неизвестно, метеорологический это или военный воздушный шар. Хотя предварительные исследования указывают на первую версию, однако ничего нельзя исключать.

Под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре можно было прочитать надписи кириллицей.

О том, что это может быть метеорологический шар, свидетельствует тот факт, что – как сообщили журналисту RMF FM в Оперативном командовании – радиолокационные системы не зафиксировали ни одного нарушения воздушного пространства Польши.

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