Вблизи воинской части в Польше нашли остатки неизвестного воздушного шара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В городе Калишки, Варминско-Мазурское воеводство, Польша, нашли остатки воздушного шара. Найденные фрагменты изъяли полицейские, а затем забрали военные для дальнейшего изучения. Не исключают, что это воздушный шар-разведчик с востока, сообщает RMF, пишет УНН.
Детали
Объект нашли в субботу утром на кукурузном поле в 4 километрах от Белой Пески, где в нескольких километрах полигон и большая военная часть.
Владелец поля сразу сообщил в полицию, которая предоставила нужную информацию военным. Сообщение о находке воздушного шара подтвердили в полиции и Оперативном командовании ВСУ.
Неизвестно, метеорологический это или военный воздушный шар. Хотя предварительные исследования указывают на первую версию, однако ничего нельзя исключать.
Под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре можно было прочитать надписи кириллицей.
О том, что это может быть метеорологический шар, свидетельствует тот факт, что – как сообщили журналисту RMF FM в Оперативном командовании – радиолокационные системы не зафиксировали ни одного нарушения воздушного пространства Польши.