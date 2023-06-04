Вблизи воинской части в Польше нашли остатки неизвестного воздушного шара

Детали

Объект нашли в субботу утром на кукурузном поле в 4 километрах от Белой Пески, где в нескольких километрах полигон и большая военная часть.

Владелец поля сразу сообщил в полицию, которая предоставила нужную информацию военным. Сообщение о находке воздушного шара подтвердили в полиции и Оперативном командовании ВСУ.

Неизвестно, метеорологический это или военный воздушный шар. Хотя предварительные исследования указывают на первую версию, однако ничего нельзя исключать.

Под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре можно было прочитать надписи кириллицей.

О том, что это может быть метеорологический шар, свидетельствует тот факт, что – как сообщили журналисту RMF FM в Оперативном командовании – радиолокационные системы не зафиксировали ни одного нарушения воздушного пространства Польши.