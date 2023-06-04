Поблизу військової частини у Польщі знайшли залишки невідомої повітряної кулі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У місті Калішки, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща, знайшли залишки повітряної кулі. Знайдені фрагменти вилучили поліцейські, а згодом забрали військові для подальшого вивчення. Не виключають, що це повітряна куля-розвідник зі сходу, повідомляє RMF, пише УНН.
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Об’єкт знайшли в суботу вранці на кукурудзяному полі за 4 кілометри від Білої Піски, де за кілька кілометрів полігон і велика військова частина.
Власник поля одразу повідомив поліцію, яка надала потрібну інформацію військовим. Повідомлення про знахідку повітряної кулі підтвердили в поліції та Оперативному командуванні ЗСУ.
Невідомо, метеорологічна це чи військова повітряна куля. Хоча попередні дослідження вказують на першу версію, однак нічого не можна виключати.
Під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі можна було прочитати написи кирилицею.
Про те, що це може бути метеорологічна куля, свідчить той факт, що – як повідомили журналісту RMF FM в Оперативному командуванні – радіолокаційні системи не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі.