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Избиение покупателя в столичном супермаркете: одному из парней вручили подозрение

Избиение покупателя в столичном супермаркете: одному из парней вручили подозрение

Киев  •  УНН

 • 12955 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Столичная полиция вручила подозрение одному из двух задержанных за избиение посетителя супермаркета возле станции метро Лукьяновская. Об этом сообщили УНН в Шевченковском районном управлении Киева.

"Одному из двух задержанных уже вручено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство). Готовится вручения другому. Третьего подозреваемого еще не задержали, он разыскивается", - сказали в полиции.

Правоохранители отметили, что обоим задержанным следователи, скорее всего, будут просить суд избрать стандартную в таких случаях меру пресечения - арест.

Напомним, на прошлой неделе полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.

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