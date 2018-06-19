Избиение покупателя в столичном супермаркете: одному из парней вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Столичная полиция вручила подозрение одному из двух задержанных за избиение посетителя супермаркета возле станции метро Лукьяновская. Об этом сообщили УНН в Шевченковском районном управлении Киева.
"Одному из двух задержанных уже вручено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство). Готовится вручения другому. Третьего подозреваемого еще не задержали, он разыскивается", - сказали в полиции.
Правоохранители отметили, что обоим задержанным следователи, скорее всего, будут просить суд избрать стандартную в таких случаях меру пресечения - арест.
Напомним, на прошлой неделе полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.