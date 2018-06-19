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Побиття покупця у столичному супермаркеті: одному з молодиків вручили підозру

Київ • УНН

 • 12956 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Столична поліція вручила підозру одному з двох затриманих молодиків за побиття відвідувача супермаркету біля станції метро Лук'янівська. Про це УНН повідомили у Шевченківському районному управлінні Києва.

“Одному з двох затриманих вже вручено підозру за ч.2 ст.296 (хуліганство). Готується вручення іншому. Третього підозрюваного ще не затримали, він розшукується”, — сказали у поліції.

Правоохоронці відзначили, що обом затриманим слідчі, скоріш за все, будуть просити суд обрати стандартний у таких випадках запобіжний захід — арешт.

Нагадаємо, на минулому тижні поліція затримала двох із трьох молодих людей, які по-звірячому побили покупця супермаркету на столичній Лук’янівці.

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