По всей Украине объявили воздушную тревогу

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", фиксируется активность авиации в беларуси.

В 12:12 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО А-50У вкс рф (RF-50608), в 12:23 в Барановичах - взлет истребителя сопровождения, в 12:35 в Мачулищах - взлет МиГ-31К вкс рф.

Дополнение

В беларуси 16 января начались совместные летные учения с рф, которые должны продлиться по 1 февраля.