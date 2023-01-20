По всей Украине объявили воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По всей Украине распространилась воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", фиксируется активность авиации в беларуси.
В 12:12 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО А-50У вкс рф (RF-50608), в 12:23 в Барановичах - взлет истребителя сопровождения, в 12:35 в Мачулищах - взлет МиГ-31К вкс рф.
Дополнение
В беларуси 16 января начались совместные летные учения с рф, которые должны продлиться по 1 февраля.