По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", фіксується активність авіації у білорусі.

О 12:12 у Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛО А-50У пкс рф (RF-50608), о 12:23 у Барановичах - зліт винищувача супроводу, о 12:35 у Мачулищах - зліт МіГ-31К пкс рф.

Доповнення

У білорусі 16 січня розпочалися спільні льотні навчання з рф, що має тривати по 1 лютого.