По всій Україні оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. По всій Україні розповсюдилася повітряна тривога, пише УНН.
Деталі
Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", фіксується активність авіації у білорусі.
О 12:12 у Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛО А-50У пкс рф (RF-50608), о 12:23 у Барановичах - зліт винищувача супроводу, о 12:35 у Мачулищах - зліт МіГ-31К пкс рф.
Доповнення
У білорусі 16 січня розпочалися спільні льотні навчання з рф, що має тривати по 1 лютого.