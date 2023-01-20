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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 6802 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 1629188 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. По всій Україні розповсюдилася повітряна тривога, пише УНН.

По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", фіксується активність авіації у білорусі.

О 12:12 у Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛО А-50У пкс рф (RF-50608), о 12:23 у Барановичах - зліт винищувача супроводу, о 12:35 у Мачулищах - зліт МіГ-31К пкс рф.

Доповнення

У білорусі 16 січня розпочалися спільні льотні навчання з рф, що має тривати по 1 лютого.

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