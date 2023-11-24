По украинскому коридору в Черном море прошло уже 153 судна - посол США

Украинским гуманитарным коридором в Черном море на сегодня прошли уже 153 корабля. Об этом сообщила в пятницу посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Цитата По состоянию на сегодня 153 судна, перевозящие более 5,6 миллиона метрических тонн зерна и других грузов, прошли Черноморским гуманитарным коридором Украины - написала Бринк в соцсети X.

По ее словам, благодаря этому идет поддержка фермеров и других предприятий в Украине и обеспечение продовольствием и другими товарами мира.

Напомним

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.