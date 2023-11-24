По украинскому коридору в Черном море прошло уже 153 судна - посол США

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  44862 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  100357 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  58199 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

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Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  68015 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

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Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  135713 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  129544 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

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Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  123219 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  136720 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  169149 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166078 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

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Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245138 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

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рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  22337 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

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Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  161901 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

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Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170479 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  22492 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  100357 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  135713 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  134428 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  131250 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  138303 просмотра
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По украинскому коридору в Черном море прошло уже 153 судна - посол США

153 судна перевезли более 5,6 миллиона тонн зерна и других товаров через украинский черноморский коридор, способствуя глобальным поставкам и украинскому бизнесу.

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По украинскому коридору в Черном море прошло уже 153 судна - посол США

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения.

Экономика •   •  100357 просмотра
Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Зеленский собрал Ставку: обсудил демобилизацию и ротацию, поручил ведомствам подготовить "комплексные решения"

Зеленский созвал Ставку для обсуждения сложных вопросов мобилизации и демобилизации и поручил разработать комплексные решения.

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Зеленский собрал Ставку: обсудил демобилизацию и ротацию, поручил ведомствам подготовить "комплексные решения"

Украина получит помощь от правительств Японии и Великобритании - Марченко

Украина ведет активные переговоры с рядом организаций и с правительствами стран о предоставлении помощи. Известно, что помощь и поддержка будет поступать со стороны правительства Японии и со стороны правительства Великобритании.

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Украина получит помощь от правительств Японии и Великобритании - Марченко

Оккупанты привозят в Запорожскую АЭС людей, которые работали на других типах реакторов и неспособны управлять ЗАЭС - Котин

Из-за тяжелой ситуации на ЗАЭС, связанной с действиями оккупантов, оборудование станции продолжает изнашиваться. Украинского персонала на станции осталось около 700 человек, и это количество постоянно уменьшается.

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Оккупанты привозят в Запорожскую АЭС людей, которые работали на других типах реакторов и неспособны управлять ЗАЭС - Котин

В этом году почти 130 тысяч украинцев получили паллиативную помощь в этом году

В 2023 году почти 130 000 украинцев получили паллиативную помощь, причем количество взрослых пациентов возросло из-за войны. Детская паллиативная помощь уменьшилась, поскольку многие дети искали лечение за рубежом.

Общество •   •  7947 просмотра
В этом году почти 130 тысяч украинцев получили паллиативную помощь в этом году

Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины

Премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Шимоните вопросы противовоздушной обороны и другие аспекты обороны, а также переговоры по евроатлантической интеграции и восстановлению Украины при поддержке Литвы.

Политика •   •  7371 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины

Помогал рф готовить ракетные удары по Виннице: к 15 годам тюрьмы приговорили предателя

Мужчину в Виннице приговорили к 15 годам заключения за помощь россии в планировании ракетных ударов. Его признали виновным в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  7625 просмотра
Помогал рф готовить ракетные удары по Виннице: к 15 годам тюрьмы приговорили предателя

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

В Украине обсуждают эвакуацию водителей грузовиков, которые застряли на польской границе, и вопросы, которые нужно решить.

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Украина и Литва подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве

Украина и Литва подписали совместное заявление о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о технической и финансовой помощи, включая поддержку Формулы мира Зеленского и трибунала по военным преступлениям рф.

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Украина и Литва подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве