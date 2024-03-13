По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

По Украине в ближайшие трое суток ожидается небольшой дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах, температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза ночью до 13° тепла днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 14 марта, в большинстве областей, в последующие двое суток, 5-16 марта, - в южной части, восточных, в пятницу, 15 марта, и в центральных областях ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром 14-15 марта в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла; днем 3-9° тепла, на крайнем западе и юге страны, 16 марта в Украине, кроме восточных областей, 7-13°.

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