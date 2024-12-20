По Украине снова воздушная тревога: ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Ранее ПВО сбила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки.
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
Детали
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
Ранее
Утром по Украине была объявлена тревога на фоне взлета вражеских МиГ-31К.
Силы обороны Украины сбили 5 из 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией рф в ночь на 20 декабря и сегодня утром. Еще 20 беспилотников потеряны локационно.