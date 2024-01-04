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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По состоянию на утро ракетоносителей врага в Черном море нет

По состоянию на утро ракетоносителей врага в Черном море нет

Киев • УНН

 • 120868 просмотра

Однако угроза применения ракет "Калибр" остается

Ракетоносителей врага в Черном море пока нет. Погода заставляет россиян держать их в пунктах базирования. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

В то же время она подчеркнула, что угроза применения врагом "Калибров" сохраняется, пока они есть среди запасов врага, а враг уже делал попытки запускать их прямо из пунктов базирования.

"Мы отслеживаем их очень тщательно. Сейчас в Черном море ракетоносителей нет, погода способствует тому, что максимум корабельно-катерного состава врага заведено в пункты базирования. На дежурстве три единицы, которые отслеживают надводную обстановку", - сообщила Гуменюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война

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