По состоянию на утро ракетоносителей врага в Черном море нет
Киев • УНН
Однако угроза применения ракет "Калибр" остается
Ракетоносителей врага в Черном море пока нет. Погода заставляет россиян держать их в пунктах базирования. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
В то же время она подчеркнула, что угроза применения врагом "Калибров" сохраняется, пока они есть среди запасов врага, а враг уже делал попытки запускать их прямо из пунктов базирования.
"Мы отслеживаем их очень тщательно. Сейчас в Черном море ракетоносителей нет, погода способствует тому, что максимум корабельно-катерного состава врага заведено в пункты базирования. На дежурстве три единицы, которые отслеживают надводную обстановку", - сообщила Гуменюк.