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Станом на ранок ракетоносіїв ворога у Чорному морі немає

Станом на ранок ракетоносіїв ворога у Чорному морі немає

Київ • УНН

 • 120870 перегляди

Однак загроза застосування ракет "Калібр" залишається

Ракетоносіїв ворога у Чорному морі наразі немає. Погода змушує росіян тримати їх у пунктах базування. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.

Водночас вона наголосила, що загроза застосування ворогом "Калібрів" зберігається, поки вони є серед запасів ворога, а ворог вже робив спроби запускати їх прямо з пунктів базування.

"Ми відстежуємо їх дуже ретельно. Наразі у Чорному морі ракетоносіїв немає, погода сприяє тому, що максимум корабельно-катерного складу ворога заведено у пункти базування. На чергуванні три одиниці, які відстежують надводну обстановку", - повідомила Гуменюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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