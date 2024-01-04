Станом на ранок ракетоносіїв ворога у Чорному морі немає

Ракетоносіїв ворога у Чорному морі наразі немає. Погода змушує росіян тримати їх у пунктах базування. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.

Водночас вона наголосила, що загроза застосування ворогом "Калібрів" зберігається, поки вони є серед запасів ворога, а ворог вже робив спроби запускати їх прямо з пунктів базування.

"Ми відстежуємо їх дуже ретельно. Наразі у Чорному морі ракетоносіїв немає, погода сприяє тому, що максимум корабельно-катерного складу ворога заведено у пункти базування. На чергуванні три одиниці, які відстежують надводну обстановку", - повідомила Гуменюк.