По Одесской области утром оккупанты ударили двумя ракетами "Оникс", их уничтожили над морем - ОК "Юг"

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"По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении горсовета Telegram.

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Российский беспилотник-разведчик "Форпост" сбили у берегов Одесской области.