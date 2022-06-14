По Одесской области утром оккупанты ударили двумя ракетами "Оникс", их уничтожили над морем - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По Одесской области утром оккупанты ударили ракетами "Оникс", две уничтожили над морем. Такое официальное сообщение ОК "Юг" распространил Одесский горсовет, пишет УНН.
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"По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении горсовета Telegram.
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