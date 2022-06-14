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По Одесской области утром оккупанты ударили двумя ракетами "Оникс", их уничтожили над морем - ОК "Юг"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. По Одесской области утром оккупанты ударили ракетами "Оникс", две уничтожили над морем. Такое официальное сообщение ОК "Юг" распространил Одесский горсовет, пишет УНН.

Цитата

"По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении горсовета Telegram.

Дополнение

Российский беспилотник-разведчик "Форпост" сбили у берегов Одесской области.

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