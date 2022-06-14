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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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По Одещині зранку окупанти вдарили двома ракетами "Онікс", їх знищили над морем - ОК "Південь"

По Одещині зранку окупанти вдарили двома ракетами "Онікс", їх знищили над морем - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 669911 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. По Одещині зранку окупанти вдарили ракетами "Онікс", дві знищили над морем. Таке офіційне повідомлення ОК "Південь" поширила Одеська міськрада, пише УНН.

Цитата

"По Одещині ворог ранком знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

Доповнення

Російський безпілотник-розвідник "Форпост" збили біля берегів Одещини.

Українські Національні Новини

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