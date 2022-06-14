По Одещині зранку окупанти вдарили двома ракетами "Онікс", їх знищили над морем - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. По Одещині зранку окупанти вдарили ракетами "Онікс", дві знищили над морем. Таке офіційне повідомлення ОК "Південь" поширила Одеська міськрада, пише УНН.
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"По Одещині ворог ранком знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram.
Доповнення
Російський безпілотник-розвідник "Форпост" збили біля берегів Одещини.