По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  150310 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  184582 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  130309 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  125538 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  212917 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  157150 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  133518 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  142371 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  173598 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166819 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245769 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  26168 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162260 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170803 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  24415 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  184582 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  212917 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  195988 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  187942 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  192057 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

В результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни Каукафин в Идлибе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шесть детей, что является нарушением перемирия, заключенного в 2020 году. "Белые каски" подтвердили наличие жертв.

Новости Мира •   •  25784 просмотра
По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года

К 2026 году Украина намерена покрыть 50% своих потребностей в ядерном топливе за счет собственного производства, отказавшись от российских технологий. Этот процесс включает увеличение производства по технологии Westinghouse.

Экономика •   •  23078 просмотра
Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года

Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий

Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.

Общество •   •  37751 просмотра
Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий

Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены

Электроснабжение в Киеве восстановлено после того, как ремонтные бригады ДТЭК оперативно устранили перебои, вызванные российской атакой, и сейчас аварийных отключений нет.

Общество •   •  34812 просмотра
Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены

Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики

Министерство обороны Великобритании сообщает о трудностях для Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя, а Новороссийск становится вероятной альтернативой из-за украинских ударов. Российские морские крылатые ракеты сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, что влияет на их оперативную эффективность.

Политика •   •  37953 просмотра
Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики

В трех областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, а также сообщается о взрыве в Кривом Роге, хотя официально это еще не подтверждено.

Война •   •  36911 просмотра
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украина чтит память жертв Голодомора: Зеленский, Залужный и иностранные гости приняли участие в официальных мероприятиях

Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов, а руководство страны заявляет, что Украина не забудет, не будет завоевана и не прекратит свой путь к свободе, несмотря на нынешние вызовы. Президент Зеленский пообещал противостоять российской агрессии и предотвратить новый геноцид.

Политика •   •  36212 просмотра
Украина чтит память жертв Голодомора: Зеленский, Залужный и иностранные гости приняли участие в официальных мероприятиях

Ривненский депутат попал под следствие из-за миллионных незадекларированных активов

У депутата Ровенского областного совета в Украине обнаружили незадекларированные активы на миллионы гривен, включая наличные, роскошные автомобили и драгоценности. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Криминал и ЧП •   •  32436 просмотра
Ривненский депутат попал под следствие из-за миллионных незадекларированных активов

Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Украинские Воздушные силы сообщили, что мобильные огневые группы сбили около 40% российских беспилотников, которые атаковали Украину, что является значительным достижением.

Война •   •  37687 просмотра
Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Не сбили только один дрон: в Воздушных силах уточнили, что ПВО уничтожила 74 из 75 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 запущенных россией беспилотников "шахед", главным образом нацеленных на Киев.

Война •   •  38148 просмотра
Не сбили только один дрон: в Воздушных силах уточнили, что ПВО уничтожила 74 из 75 "шахедов"