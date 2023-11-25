По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

Активисты сирийской оппозиции заявляют, что в результате обстрела правительственными войсками деревни на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шестеро детей, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В результате обстрела сирийскими правительственными силами деревни Кавкафин в провинции Идлиб на северо-западе страны в субботу во время сбора оливок погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шестеро детей, сообщили активисты оппозиции.

Об обстреле фермы сообщили базирующаяся в Британии оппозиционная военная наблюдательная организация "Сирийская обсерватория по правам человека" и оппозиционная Сирийская гражданская оборона, также известная как "Белые каски".

В "Белых касках" заявили, что оказали помощь одной раненой женщине и передали тела погибших их семьям.

Обстрел деревни Кавкафин в провинции Идлиб — очередное нарушение перемирия, достигнутого в марте 2020 года, которое должно было положит конец противостаянию правительства страны и повстанцев. Сотни людей были убиты или ранены за последние годы в результате нарушений перемирия,

В Идлибе проживает более 4 миллионов человек, многие из которых стали вынужденными переселенцами в результате сирийского конфликта, разразившегося в марте 2011 года. Война привела к перемещению половины довоенного населения страны, составлявшего 23 миллиона человек, и оставила большую часть Сирии разрушенной.