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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Харьковской области враг выпустил 19 КАБов, вызвал лесной пожар и разрушения: полиция показала последствия

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 08:17  •  3583 просмотра

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Харьковская область за сутки подверглась 19 обстрелам со стороны российских войск КАБами, что повлекло пожары, повреждения жилых домов и лесной пожар в Купянском районе.

Харьковская область за сутки подверглась 19 атакам российских войск КАБами, под утро враг ударил по Купянщине, накануне из-за вражеского обстрела произошел лесной пожар, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За сутки враг ударил по области 19 КАБами

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация с вражескими обстрелами на утро 6 июля такова:

  • 03:58, Купянский р-н, село Куриловка. В результате обстрела КАБ горели хозяйственная постройка, гараж и 2 авто. Повреждены 6 частных домовладений рядом. 
  • 17:00, Чугуевский район, село Песчаное. В результате обстрела поврежден жилой дом. 
  • 15:00, Купянский р-н, село Ковшаровка, гражданское предприятие. В результате обстрела повреждено административное здание. 
  • 13:00, Купянский р-н, село Новоосиново, Купянское лесное хозяйство, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка на площади 1,5 га. 
  • 10:56, Харьковский р-н, село Слатино, частное предприятие. В результате обстрела произошло возгорание крыши складского помещения, автомобильных шин.

Полиция Харьковской области показала последствия ударов, отметив, что за прошедшие сутки враг атаковал три района области.

Генштаб: враг активен на Торецком направлении, штурмует на Харьковском, получил отпор возле Малой Токмачки6 июля 2024, 06:37 • 19117 просмотров

Юлия Шрамко

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