По Харьковской области враг выпустил 19 КАБов, вызвал лесной пожар и разрушения: полиция показала последствия
Киев • УНН
Харьковская область за сутки подверглась 19 обстрелам со стороны российских войск КАБами, что повлекло пожары, повреждения жилых домов и лесной пожар в Купянском районе.
Харьковская область за сутки подверглась 19 атакам российских войск КАБами, под утро враг ударил по Купянщине, накануне из-за вражеского обстрела произошел лесной пожар, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
За сутки враг ударил по области 19 КАБами
Детали
По словам главы ОВА, ситуация с вражескими обстрелами на утро 6 июля такова:
- 03:58, Купянский р-н, село Куриловка. В результате обстрела КАБ горели хозяйственная постройка, гараж и 2 авто. Повреждены 6 частных домовладений рядом.
- 17:00, Чугуевский район, село Песчаное. В результате обстрела поврежден жилой дом.
- 15:00, Купянский р-н, село Ковшаровка, гражданское предприятие. В результате обстрела повреждено административное здание.
- 13:00, Купянский р-н, село Новоосиново, Купянское лесное хозяйство, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка на площади 1,5 га.
- 10:56, Харьковский р-н, село Слатино, частное предприятие. В результате обстрела произошло возгорание крыши складского помещения, автомобильных шин.
Полиция Харьковской области показала последствия ударов, отметив, что за прошедшие сутки враг атаковал три района области.
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