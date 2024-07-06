Генштаб: враг активен на Торецком направлении, штурмует на Харьковском, получил отпор возле Малой Токмачки

На фронте за минувшие сутки произошло 139 боев, враг достаточно активен на Торецком направлении, продолжал наступательные и штурмовые действия на Харьковском направлении, больше всего атак совершил на Покровском направлении, получил жесткий отпор у Малой Токмачки на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 6 июля, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), осуществил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов", - указали в Генштабе.

Как сообщили в Генштабе, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атак российских захватчиков успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.

рф несет потери: уничтожено за сутки 1260 человек личного состава,10 единиц военной техники