Генштаб: враг активен на Торецком направлении, штурмует на Харьковском, получил отпор возле Малой Токмачки
Киев • УНН
За минувшие сутки на линии фронта произошло 139 боевых столкновений: противник проявил активность на Торецком направлении, продолжил наступательные действия на Харьковском направлении, совершил большинство атак на Покровском направлении и получил жесткий отпор под Малой Токмачкой на Ореховском направлении.
На фронте за минувшие сутки произошло 139 боев, враг достаточно активен на Торецком направлении, продолжал наступательные и штурмовые действия на Харьковском направлении, больше всего атак совершил на Покровском направлении, получил жесткий отпор у Малой Токмачки на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 6 июля, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.
По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), осуществил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня.
"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов", - указали в Генштабе.
Как сообщили в Генштабе, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.
На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши войска помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.
На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.
На Покровском направлении наши защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атак российских захватчиков успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф.
"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.
рф несет потери: уничтожено за сутки 1260 человек личного состава,10 единиц военной техники6 июля 2024, 04:35 • 21531 просмотр