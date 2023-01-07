По Гуляйполю в Запорожской области оккупанты нанесли около 220 попаданий снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Зафиксировано более двухсот вражеских попаданий по Гуляйполю в Запорожской области. Россияне в течение суток россияне били из танков, минометов и применяли реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает МВД, передает УНН.
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«Около 220 попаданий вражеских снарядов по Гуляйполю за сутки в Запорожской области», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Гуляйполе в течение суток россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня, зафиксировано более двухсот попаданий. Повреждены как жилой фонд, так и местная гражданская инфраструктура.
Также сообщается, что полиция зарегистрировала 13 сообщений о разрушенных домах в населенных пунктах Пологовского и Васильевского района, также повреждены складские помещения и магазины.
«Под вражеским огнем оказались Гуляйполе, Зализничное, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Степногорск, Павловка, Плавни, Малые Щербаки, Каменское, Степное», - отмечается в сообщении.
Совершенные военными рф преступления задокументированы правоохранителями в рамках ст. 438 УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии открыты уголовные производства.
Дополнение
Количество обстрелов в Запорожской области возрастало последние несколько дней. 5 января утром происходил обстрел Степногорской громады, в результате которого два человека погибли, еще двое – получили ранения.