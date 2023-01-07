По Гуляйполю в Запорожской области оккупанты нанесли около 220 попаданий снарядами

Цитата

«Около 220 попаданий вражеских снарядов по Гуляйполю за сутки в Запорожской области», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Гуляйполе в течение суток россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня, зафиксировано более двухсот попаданий. Повреждены как жилой фонд, так и местная гражданская инфраструктура.

Также сообщается, что полиция зарегистрировала 13 сообщений о разрушенных домах в населенных пунктах Пологовского и Васильевского района, также повреждены складские помещения и магазины.

«Под вражеским огнем оказались Гуляйполе, Зализничное, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Степногорск, Павловка, Плавни, Малые Щербаки, Каменское, Степное», - отмечается в сообщении.

Совершенные военными рф преступления задокументированы правоохранителями в рамках ст. 438 УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии открыты уголовные производства.

Дополнение

Количество обстрелов в Запорожской области возрастало последние несколько дней. 5 января утром происходил обстрел Степногорской громады, в результате которого два человека погибли, еще двое – получили ранения.